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Дома с видом на горы в Чонбури, Таиланд

Паттайя
22
2 объекта найдено
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы в Паттайя, Таиланд
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Современный таунхаус, расположенный на тихой улице в нескольких минутах от пляжа, в районе П…
Цена по запросу
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Предлагаем уникальный проект The Prospect Pattaya – престижное комьюнити, которое заслужи…
€1,02 млн

Типы недвижимости в Чонбури

виллы

Параметры недвижимости в Чонбури, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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