Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Вальес-Орьенталь
  4. Жилая
  5. Дом

Продажа домов в Вальесе-Орьентале, Испания

виллы
3
4 объекта найдено
Дом 6 комнат в Vallromanes, Испания
Дом 6 комнат
Vallromanes, Испания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Количество этажей 2
🏡Роскошная вилла в престижной зоне гольфа Вальроманес 🛻Гараж на 2 машины 💎 В 25 минута…
$646,816
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Зарубежная недвижимость
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Vallromanes, Испания
Вилла
Vallromanes, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 540 м²
Современный дом в городе Вальроманес на побережье Маресме. Расстояние до центра Барселоны 24…
$1,45 млн
Оставить заявку
Вилла в Vallromanes, Испания
Вилла
Vallromanes, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 688 м²
>Вилла в известном городе Вальроманес на побережье Коста Маресме. Расстояние до центра Барсе…
$2,27 млн
Оставить заявку
Вилла в Fogars de Montclus, Испания
Вилла
Fogars de Montclus, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 423 м²
Уникальный и впечатляющий каталонский фермерский дом, расположенный в самом сердце Монтсени.…
$1,48 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Вальесе-Орьентале, Испания

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти