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Долгосрочная аренда квартир в Валенсии, Испания

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Долгосрочная аренда Квартира с 2 спальнями, двумя ванными комнатами с подогревом полов в в…
$1,469
в месяц
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Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Сдается современная квартира в аренду в жилом комплексе "Sunset Cliffs". ЦЕНА СООТВЕТСТВУЕ…
$3,215
в месяц
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Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

с гаражом
с террасой