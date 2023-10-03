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Земельные участки в Валенсии, Испания

79 объектов найдено
Земельные участки 1 комната у моря в Orihuela, Испания
Земельные участки 1 комната у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 900 м²
Предлагаем участок под застройку площадью 900 кв.м. в городе Dehesa de Campoamor , южная сто…
€495,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом в Кальпе, Испания
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом
Кальпе, Испания
Площадь 250 м²
Угловой Участок в Шаговой Доступности от Пляжа в Кальпе, Коста-Бланка Земельный участок расп…
€225,000
Земельные участки с c ремонтом в San Fulgencio, Испания
Земельные участки с c ремонтом
San Fulgencio, Испания
Площадь 280 м²
Земельный Участок с Открытым Видом в 5 Минутах от Пляжа в Аликанте, Коста-Бланка Предлагаемы…
€184,000
Земельные участки с c ремонтом в Santa Pola, Испания
Земельные участки с c ремонтом
Santa Pola, Испания
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Земельный Участок под Жилую Застройку в Выгодном Месте в Аликанте, Коста-Бланка Земля распол…
€171,000
Земельные участки с видом на море, с c ремонтом в el Castell de Guadalest, Испания
Земельные участки с видом на море, с c ремонтом
el Castell de Guadalest, Испания
Площадь 390 м²
Количество этажей 2
Участок под Жилую Застройку с Панорамным Видом в Гуадалесте, Аликанте, Коста-Бланка Данный у…
€410,000
Земельные участки с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Земельные участки с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
ОписаниеПродажа земельного участка в Альтее, провинция Аликанте – 2300 кв.м. за 149.000 €, 6…
€149,000
Земельные участки с Autobus, с Tranvia в el Campello, Испания
Земельные участки с Autobus, с Tranvia
el Campello, Испания
Площадь 2 764 м²
We present you this land for sale, an ideal occasion for real estate promotion of semi-detac…
€2,10 млн
Земельные участки в Castalla, Испания
Земельные участки
Castalla, Испания
Площадь 5 193 м²
€467,370
Земельные участки в Mutxamel, Испания
Земельные участки
Mutxamel, Испания
Площадь 1 749 м²
Продаётся земля под застройку в Mutxamel в районе Mutxamel. Общая площадь 1749.00 м2, участо…
€550,000
Земельные участки с видом на озеро в Riba-roja de Turia, Испания
Земельные участки с видом на озеро
Riba-roja de Turia, Испания
Земельный участок с видом на озеро в районе El Bosc, площадь 2018 м2 возможность постройки …
€825,000
Земельные участки с Airport less than 1 hour drive в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Земельные участки с Airport less than 1 hour drive
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Участок на городской земле в городке Лос Монтесинос в Аликанте. Он расположен в новом районе…
€35,000
Земельные участки с полем для гольфа, с Quiet location в Almoradi, Испания
Земельные участки с полем для гольфа, с Quiet location
Almoradi, Испания
Большая земля, в уникальном и особенном анклаве и по непревзойденной цене. Большой городской…
€145,800
Земельные участки с Seaview frontal, с First line beach в Dehesa de Campoamor, Испания
Земельные участки с Seaview frontal, с First line beach
Dehesa de Campoamor, Испания
Участок на первой линии в Кабо Роиг , Ориуэла Коста . Кабо Роиг - это жилой район в Ориуэла …
€1,80 млн
Земельные участки с видом на горы, с Airport less than 1 hour drive, с Close to all amenities в Orihuela, Испания
Земельные участки с видом на горы, с Airport less than 1 hour drive, с Close to all amenities
Orihuela, Испания
Этот участок площадью 2300 м2 на окраине Бенехусара между Аликанте и Мурсией расположен в оч…
€84,000
Земельные участки с видом на горы в Catral, Испания
Земельные участки с видом на горы
Catral, Испания
Участок 13 549 м2 в Катрале (Аликанте) в окружении домов, хорошо связан с шоссе, возможность…
€126,000
Земельные участки с видом на горы, с полем для гольфа, рядом с магазинами в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Земельные участки с видом на горы, с полем для гольфа, рядом с магазинами
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Участок 12 000 м2 с возможностью строительства, у подножия дороги из Ондон-де-лас-Ньевес в О…
€65,000
Земельные участки в l Alfas del Pi, Испания
Земельные участки
l Alfas del Pi, Испания
Угловой участок тысяча три сотки, на котором можно построить один-два дома. Участок располо…
€210,000
Земельные участки в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Земельные участки
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Площадь 4 800 м²
Два смежных участка в саду Орчета, один площадью 3100 м2, а другой площадью 1680 м2, располо…
€1
Земельные участки в Эльче, Испания
Земельные участки
Эльче, Испания
Участок прямоугольный и ровный, огорожен по периметру и с автоматическими воротами на въезде…
€35,000
Земельные участки 1 спальня с садом в Дения, Испания
Земельные участки 1 спальня с садом
Дения, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 300 м²
Городская земля на продажу в урбанизации Les Rotes в Дении. Жилой дом можно построить до 3-х…
€80,000
Земельные участки 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Земельные участки 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
Количество этажей 2
Предлагаем участок земли площадью 703 кв.м.Участок продается с готовым согласованным проекто…
€367,500
Земельные участки с парковкой, с видом на море, с close to amenities в Altea, Испания
Земельные участки с парковкой, с видом на море, с close to amenities
Altea, Испания
ОписаниеЗемельный участок на продажу в Альтеа!Цена: 350 000 евроПлощадь участка: 1 520 м2.Эт…
€350,000
Земельные участки в Busot, Испания
Земельные участки
Busot, Испания
Продажа сельскохозяйственной земли площадью более 26.000 м2. Он расположен менее чем в 5 мин…
€85,000
Земельные участки с подвалом в Dehesa de Campoamor, Испания
Земельные участки с подвалом
Dehesa de Campoamor, Испания
Продается участок земли для застройки в Кабо Роиг на второй линии и с видом на море …
€1,10 млн
Земельные участки в Dehesa de Campoamor, Испания
Земельные участки
Dehesa de Campoamor, Испания
Продается большой участок под застройку в Кампоаморе, на побережье Коста Бланка, в нескольки…
€650,000
Земельные участки в Villa Martin, Испания
Земельные участки
Villa Martin, Испания
Продается участок на первой линии поля для гольфа Villamartin Участок находится в …
€350,000
Земельные участки в Эльче, Испания
Земельные участки
Эльче, Испания
Земля под застройку в Эльче ID D12635
€140,000
Земельные участки в Эльче, Испания
Земельные участки
Эльче, Испания
Земля под застройку в Эльче ID D12226
€60,000
Земельные участки в Эльче, Испания
Земельные участки
Эльче, Испания
Земля под застройку в Эльче ID D12502
€68,250
Земельные участки в Aspe, Испания
Земельные участки
Aspe, Испания
Земля под застройку в Аликанте ID D12655
€69,500

Недвижимость в Валенсии: выгодное капиталовложение для иностранцев

Наряду с Мадридом и Барселоной, Валенсия считается важным туристическим центром Испании. Ежемесячно сюда приезжают тысячи иностранцев, чтобы провести время на знаменитых пляжных зонах и посетить многочисленные заповедники. Мягкий средиземноморский климат и отличная погода позволяют приятно и с пользой проводить время в испанском городе в течение всего года. Особенно благоприятным для посещения курорта считается период с марта по ноябрь, когда столбик термометра держится в районе 30 градусов тепла.

Достопримечательности Валенсии

Испанский город славится большим количеством объектов, имеющих историческую и культурную значимость. Одна из самых посещаемых достопримечательностей — местный кафедральный Собор, где хранится чаша Святого Грааля. Не меньший интерес у туристов вызывает валенсийский Музей корриды и центральная площадь Старой Девы, окруженная апельсиновыми деревьями и фонтанами.

Кому подойдет купить недвижимость в Валенсии?

Приобретение жилья в испанском городе может стать выгодным капиталовложением для всех иностранцев. Преимущества покупки недвижимости в Валенсии очевидны:

  • купленную квартиру или дом можно круглогодично сдавать в аренду туристам, что поможет уже через 5-7 лет окупить стоимость жилья;
  • вся недвижимость в Валенсии регулярно растет в стоимости на 10-15% в год. При таком скачке цен можно выгодно перепродать апартаменты через несколько лет;
  • на содержание жилья в Валенсии установлен невысокий налог — всего 0,4-1,1% от стоимости «квадратов». Это намного меньше, чем в других европейских государствах.

Стоимость жилья в Валенсии

Цены на недвижимость в испанском городе сильно варьируются. На стоимость влияют такие нюансы, как класс жилья в Валенсии, местонахождение апартаментов по отношению к морю и другие факторы. В среднем цены на недвижимость составляют порядка 3-4 тысяч евро за кв. метр — за эти деньги можно купить фешенебельную виллу с собственным бассейном и выходом к морю.

Значительно дешевле жилье в Валенсии представлено в многоэтажных домах. Например, однокомнатную квартиру со средним ремонтом можно приобрести по цене 1-1,5 тысячи евро за кв. метр. В целом, несмотря на возросшие тарифы за последние годы, стоимость недвижимости в Валенсии считается средней по стране.

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