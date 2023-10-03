Недвижимость в Валенсии: выгодное капиталовложение для иностранцев

Наряду с Мадридом и Барселоной, Валенсия считается важным туристическим центром Испании. Ежемесячно сюда приезжают тысячи иностранцев, чтобы провести время на знаменитых пляжных зонах и посетить многочисленные заповедники. Мягкий средиземноморский климат и отличная погода позволяют приятно и с пользой проводить время в испанском городе в течение всего года. Особенно благоприятным для посещения курорта считается период с марта по ноябрь, когда столбик термометра держится в районе 30 градусов тепла.

Достопримечательности Валенсии

Испанский город славится большим количеством объектов, имеющих историческую и культурную значимость. Одна из самых посещаемых достопримечательностей — местный кафедральный Собор, где хранится чаша Святого Грааля. Не меньший интерес у туристов вызывает валенсийский Музей корриды и центральная площадь Старой Девы, окруженная апельсиновыми деревьями и фонтанами.

Кому подойдет купить недвижимость в Валенсии?

Приобретение жилья в испанском городе может стать выгодным капиталовложением для всех иностранцев. Преимущества покупки недвижимости в Валенсии очевидны:

купленную квартиру или дом можно круглогодично сдавать в аренду туристам, что поможет уже через 5-7 лет окупить стоимость жилья;

вся недвижимость в Валенсии регулярно растет в стоимости на 10-15% в год. При таком скачке цен можно выгодно перепродать апартаменты через несколько лет;

на содержание жилья в Валенсии установлен невысокий налог — всего 0,4-1,1% от стоимости «квадратов». Это намного меньше, чем в других европейских государствах.

Стоимость жилья в Валенсии

Цены на недвижимость в испанском городе сильно варьируются. На стоимость влияют такие нюансы, как класс жилья в Валенсии, местонахождение апартаментов по отношению к морю и другие факторы. В среднем цены на недвижимость составляют порядка 3-4 тысяч евро за кв. метр — за эти деньги можно купить фешенебельную виллу с собственным бассейном и выходом к морю.

Значительно дешевле жилье в Валенсии представлено в многоэтажных домах. Например, однокомнатную квартиру со средним ремонтом можно приобрести по цене 1-1,5 тысячи евро за кв. метр. В целом, несмотря на возросшие тарифы за последние годы, стоимость недвижимости в Валенсии считается средней по стране.