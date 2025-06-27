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Жильё в Terra Cha, Испания

квартиры
413
дома
347
760 объектов найдено
Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Вилла в Эль-Расо, Гуардамар-дель-Сегура. Салон с обеденной зоной, просторная кухня, 3 спальн…
$333,809
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Таунхаус в Abadin, Испания
Таунхаус
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Новый триплекс в Вильямартине, Ориуэла-Коста. Большой салон, американская кухня, 3 спальни, …
$271,436
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 140 м²
Вилла в Ла-Мате. Салон, американская кухня, 4 спальни, 4 ванные комнаты, терраса, солярий. О…
$1,01 млн
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TekceTekce
Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 960 м²
Элегантная вилла, типичной испанской архитектуры, в одном из самых престижных жилых районов …
$4,85 млн
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 177 м²
3-х этажная вилла в Финестрате. Большой салон, кухня, 4 спальни со встроенными шкафами, 4 ва…
$565,973
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Квартира 3 спальни в Abadin, Испания
Квартира 3 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Апартаменты на первом этаже (по-русски 2 этаж) в Ла-Зении, Ориуэла-Коста. Салон, открытая ку…
$223,502
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 141 м²
Вилла в жилом комплексе, расположенном в местечке Лас-Филипинас, побережье Ориуэла-Коста.Сов…
$389,251
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 211 м²
Villa in La Marina for Sale
$468,949
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Квартира 2 спальни в Abadin, Испания
Квартира 2 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Апартаменты на первом этаже (по-русски 2 этаж) в Пилар-де-ла-Орадада, Аликанте. Салон, мини-…
$171,987
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Квартира 2 спальни в Abadin, Испания
Квартира 2 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Квартира в Сан-Мигель-де-Салинас
$167,482
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Квартира 2 спальни в Abadin, Испания
Квартира 2 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Апартаменты в комплексе Лагуна-Парк, Сьюдад-Кесада. Салон, американская кухня, 2 спальни со …
$160,552
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Квартира 2 спальни в Abadin, Испания
Квартира 2 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Новый жилой комплекс, состоящий из 124 апартаментов с 1, 2 и 3 спальнями и пентхаусов, с про…
$190,583
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
2-х этажная вилла в Сьюдад-Кесада, Рохалес. Салон, американская кухня, 3 спальни, 3 ванные к…
$405,653
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Таунхаус в Abadin, Испания
Таунхаус
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
2-х этажный таунхаус в Агуас-Нуэвас, Торревьеха. Салон, американская кухня, 3 спальни, 2 ван…
$278,944
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
Вилла в Торревьехе. Салон, американская кухня, 3 спальни, 2 ванные комнаты, терраса, солярий…
$525,547
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Квартира 2 спальни в Abadin, Испания
Квартира 2 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Апартаменты на нижнем этаже в Пилар-де-Ла-Орадада. Салон, американская кухня, 2 большие спал…
$184,692
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Квартира 2 спальни в Abadin, Испания
Квартира 2 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Апартаменты на нижнем этаже в Торревьехе. Салон, американская кухня, 2 спальни со встроенным…
$190,583
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Вилла в Бенихофаре. Салон, американская кухня, 3 спальни со встроенными шкафами, 2 ванные ко…
$282,409
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Квартира 3 спальни в Abadin, Испания
Квартира 3 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Апартаменты на первом этаже (по-русски 2 этаж) в Лос-Алькасарес, Мар-Менор. Салон, кухня, 3 …
$179,032
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Квартира 3 спальни в Abadin, Испания
Квартира 3 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Апартаменты на нижнем этаже в г. Финестрат, недалеко от Бенидорма. Салон, кухня с бытовой те…
$276,056
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 424 м²
Вилла в Лас-Колинас-Гольф, Ориуэла-Коста. Салон, американская кухня, 3 спальни, 2 ванные ком…
$802,758
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 227 м²
Вилла в Вильямартине, Ориуэла-Коста. Салон, американская кухня, 3 спальни, 2 ванные комнаты,…
$416,857
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Villa in Orihuela for sale
$369,500
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Квартира 3 спальни в Abadin, Испания
Квартира 3 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Апартаменты на первой линии в комплексе Панорама-Мар, Пунта-Прима, Торревьеха, с видом на мо…
$196,243
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Квартира 3 спальни в Abadin, Испания
Квартира 3 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Апартаменты на нижнем этаже в урбанизации Ла-Велета, Торревьеха. Салон с выходом в садик пло…
$252,955
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Таунхаус в Abadin, Испания
Таунхаус
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Семейный таунхаус с 3 спальнями и 2 ванными комнатами расположился на Новой Золотой Миле, в …
$358,065
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
Вилла в Сьюдад-Кесада, Рохалес, Лас-Лагунас. Большой салон с кухней, 3 спальни, 3 ванные ком…
$316,483
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 232 м²
Вилла в Ла-Мата
$2,31 млн
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 402 м²
Отличная вилла с панорамным видом на Средиземное море и побережье. Расположенная на одной из…
$3,35 млн
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 236 м²
Вилла в Сьюдад-Кесада, Рохалес. Большой салон, кухня, 3 спальни, 4 ванные комнаты, терраса 1…
$571,749
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Параметры недвижимости в Terra Cha, Испания

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