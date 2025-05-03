Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Краткосрочная аренда
  4. Таунхаус

Аренда таунхаусов на сутки в Испании

Валенсия
3
Аликанте
3
Таунхаус Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный таунхаус в 350 метрах от моря, от песчаного пляжа NAU FRAGOS и в 10-15 минутах х…
$68
за сутки
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Сдается в аренду дом с бассейном в заповедной зоне Лос Балконес. Дом состоит из двух спален …
$74
за сутки
Оставить заявку
Таунхаус 4 комнаты в Orihuela, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Orihuela, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Таунхаус площадью 85 м2, собственная территория, балкон, солярий с панорамными видами на мор…
$79
за сутки
Оставить заявку
Realting.com
Перейти