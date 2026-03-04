Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Испания
  3. Севилья
  4. Жилая

Жилье в Севилье, Испания

1 объект найдено
Вилла 12 комнат в Севилья, Испания
Вилла 12 комнат
Севилья, Испания
Число комнат 12
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 1 416 м²
Этаж 1/2
Расположение: Севилья, Андалусия, Испания. Исторические оливки 16-го века имеют огромное арх…
$10,36 млн
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
