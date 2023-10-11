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Жильё с видом на море в Севилья, Испания

1 объект найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Дос-Эрманас, Испания
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Дос-Эрманас, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 4
Испания. Коста-дель-Соль Отличная инвестиционная всего € 120 000! Хорошая квартира в курорт…
€120,000

Параметры недвижимости в Севилья, Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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