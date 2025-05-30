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Виллы в Saus Camallera i Llampaies, Испания

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1 объект найдено
Вилла в Camallera, Испания
Вилла
Camallera, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Средневековая масия в городе Саус в провинции Жирона. Масия в отличном состоянии площадью 45…
$1,37 млн
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Параметры недвижимости в Saus Camallera i Llampaies, Испания

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