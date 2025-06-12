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Квартиры в Santa Ursula, Испания

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45 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Santa Ursula, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Ursula, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Восхитительная 2 спальня и 2 ванные комнаты апартаменты в востребованной урбанизации La Quin…
$730,951
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Квартира 2 спальни в Santa Ursula, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Ursula, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот 122 м2 Duplex-Penthouse, в 1-й линии Golf, с захватывающим видом, состоит из 2 спален, …
$628,161
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Квартира 2 спальни в Santa Ursula, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Ursula, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Отремонтированная квартира с прекрасным видом.Эта недавно отремонтированная квартира, распол…
$719,530
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Квартира 4 спальни в Santa Ursula, Испания
Квартира 4 спальни
Santa Ursula, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Исключительная 4-спальная угловая квартира, отремонтированная до высокого стандарта с потряс…
$822,320
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Квартира 4 спальни в Santa Ursula, Испания
Квартира 4 спальни
Santa Ursula, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Представляем Lomas 311, потрясающий дуплексный пентхаус с 4 спальнями и 3 квартирами на перв…
$2,16 млн
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Квартира 2 спальни в Santa Ursula, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Ursula, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Недвижимость на продажу в La Quinta, Benahavís, MarbellaОткройте для себя это впечатляющее с…
$1,08 млн
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Квартира 2 спальни в Santa Ursula, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Ursula, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта просторная квартира расположена в Альтос-де-Ла-Кинта II, в частном закрытом сообществе с…
$628,161
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Квартира 3 спальни в Santa Ursula, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Ursula, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Превосходный современный дуплексный пентхаус, расположенный в эксклюзивном районе Ла-Кинта, …
$1,43 млн
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Квартира 3 спальни в Santa Ursula, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Ursula, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Большой, хорошо представленный пентхаус с тремя двухместными спальнями, расположенный в попу…
$736,661
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Квартира 2 спальни в Santa Ursula, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Ursula, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Шаг в мир безмятежности и стиля с этой недавно отремонтированной 2-комнатной, 2-комнатной кв…
$599,608
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Квартира 3 спальни в Santa Ursula, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Ursula, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Откройте для себя эту потрясающую квартиру с 3 спальнями и 3 ванными комнатами, расположенну…
$736,661
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Квартира 3 спальни в Santa Ursula, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Ursula, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Потрясающая квартира с видом на поле для гольфа в Ла-Кинта, Коста-дель-СольРасположенная в э…
$741,230
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Квартира 3 спальни в Santa Ursula, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Ursula, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Хорошая двухэтажная квартира, расположенная в престижной урбанизации Эль Сото де ла Куинта в…
$593,897
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Квартира 3 спальни в Santa Ursula, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Ursula, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Представляя исключительный недавно отремонтированный дуплексный пентхаус в востребованном ме…
$902,267
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Квартира 2 спальни в Santa Ursula, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Ursula, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ЛА КУИНТА ВИЛЛАГ2 БЕДРУМЫ И 2 БАТРУМЫневозможныйС Ларже Террасом и прекрасным садомМорские п…
$542,503
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Квартира 3 спальни в Santa Ursula, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Ursula, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Прекрасная просторная квартира на первом этаже с ванной на 3 кровати 2 в популярной и прести…
$542,503
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Квартира 2 спальни в Santa Ursula, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Ursula, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Потрясающая 2 спальня с видом на море и горы в Альтос-де-ла-Куинта II - БенахависИсключитель…
$628,161
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Квартира 3 спальни в Santa Ursula, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Ursula, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Добро пожаловать в эту потрясающую, полностью отремонтированную 3-комнатную квартиру, распол…
$582,476
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Квартира 4 спальни в Santa Ursula, Испания
Квартира 4 спальни
Santa Ursula, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Уникальная и эксклюзивная квартира в Реал-де-ла-Кинта, Бенахавис.2 квартиры объединились, чт…
$2,11 млн
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Квартира 3 спальни в Santa Ursula, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Ursula, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Современное здание с видом на море и золото в Ла-КуинтаЗахватывающий пентхаус с большими тер…
$1,66 млн
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Квартира 3 спальни в Santa Ursula, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Ursula, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Уютная трехкомнатная квартира на первой линии полей для гольфа La Quinta,Расположен в частно…
$559,634
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Квартира 2 спальни в Santa Ursula, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Ursula, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя квартиру своей мечты в Ла-Кинте! Эта современная и элегантная квартира, по…
$593,897
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Квартира 3 спальни в Santa Ursula, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Ursula, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта недавно отремонтированная квартира с 3 спальнями, 2 ванными комнатами, открытой кухней, …
$628,161
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Квартира 3 спальни в Santa Ursula, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Ursula, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Добро пожаловать в эту изысканную квартиру на первом этаже, спрятанную в востребованном сооб…
$736,661
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Квартира 3 спальни в Santa Ursula, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Ursula, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Зайдите в эту недавно отремонтированную квартиру, расположенную в очаровательном районе Ла-К…
$788,056
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Квартира 3 спальни в Santa Ursula, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Ursula, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Добро пожаловать в эту потрясающую, недавно отремонтированную квартиру на среднем этаже в пр…
$741,230
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Квартира 3 спальни в Santa Ursula, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Ursula, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Прекрасная юго-восточная квартира на первом этаже, которая предлагает частный сад с видом на…
$455,702
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Квартира 3 спальни в Santa Ursula, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Ursula, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Опыт беспрецедентной жизни в этом изысканно обработанном пентхаусе с 3 спальнями и 2 ванными…
$1,05 млн
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Квартира 5 спален в Santa Ursula, Испания
Квартира 5 спален
Santa Ursula, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Мы очень гордимся тем, что предлагаем эту совершенно уникальную квартиру на среднем этаже с …
$2,80 млн
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Квартира 3 спальни в Santa Ursula, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Ursula, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в очень востребованном районе Ла-Кинта, всего в 100 метрах от престижного 5-зв…
$542,503
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