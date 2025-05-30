Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Santa Margalida
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Santa Margalida, Испания

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла в Santa Margalida, Испания
Вилла
Santa Margalida, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 950 м²
У нас есть на продажу очень большая недвижимость недалеко от моря, уникальная на Балеарских …
$5,24 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти