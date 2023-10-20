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Квартиры в Sant Josep de sa Talaia, Испания

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1 объект найдено
Квартира 4 спальни в Ibiza, Испания
Квартира 4 спальни
Ibiza, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Из этой роскошной квартиры открывается захватывающий вид на волшебный камень “ Es Vedra ”. Э…
€1,60 млн

Параметры недвижимости в Sant Josep de sa Talaia, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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