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Продажа домов около гольф-клуба в Сане-Мигеле-де-Салинасе, Испания

виллы
79
бунгало
54
таунхаусы
9
12 объектов найдено
Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Виллы на продажу в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста-Бланка. Акция состоит из 10 домов с садом, б…
$376,206
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Таунхаус в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Таунхаус
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
ПОЛУТАУСЫ ПОД КЛЮЧ В ТИХИЙ СЕЛЬСКОЙ СРЕДЕ !!!. . Дома с 2 и 3 спальнями, с высококачественно…
$143,192
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Новая вилла в Villamartin, 3 спальни - IV6164 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая зона: 11…
$362,307
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
4 bedrooms, 3 bathroomsArea: 135 m2.Plot size: 1100 m2.New Build.There is private pool, оpe…
$844,740
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Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
НОВОЕ ЗДАНИЕ БУНГАЛО В САН-МИГЕЛЬ-ДЕ-САЛИНАС Новое строительство отдельных вилл и дизайнерск…
$376,820
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Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
НОВЫЕ БУНГАЛО В САН-МИГЕЛЬ-ДЕ-САЛИНАС Новое строительство отдельных вилл и дизайнерских бунг…
$409,119
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Таунхаус в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Таунхаус
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Если вы ищете недвижимость в Испании в тихом месте между апельсиновыми рощами и примерно в 1…
$149,651
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Великолепная вилла в Villamartin, 3 спальни, 112 м2 - IV116084 3 спальни, 2 ванные комнаты. …
$368,897
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Великолепная вилла с частным бассейном в Сан-Мигель де Салинас - VG113976 3 спальни, 2 ванны…
$403,419
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Красивый дом с частным бассейном в Сан-Мигель де Салинас - VG8399 3 спальни, 2 ванные комнат…
$371,636
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Виллы на продажу в Вильямартин, Коста Бланка 3 спальни, 2 ванные комнаты, гостиная, кухня, с…
$391,473
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Таунхаус в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Таунхаус
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
ПОЛДОМ ПОД КЛЮЧ В ТИХОЙ СЕЛЬСКОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ!!!. . Дома с 2 и 3 спальнями, с высококаче…
$149,651
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