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Дуплексы в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания

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1 объект найдено
Дуплекс 2 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Дуплекс 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Продаётся дуплекс в San Miguel de Salinas в районе Los Communicaciones. Общая площадь 142.00…
€133,000
Realting.com
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