Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. San Fulgencio
  5. Дома

Дома в San Fulgencio, Испания

виллы
14
таунхаусы
3
21 объект найдено
Дом 3 спальни у моря в San Fulgencio, Испания
Дом 3 спальни у моря
San Fulgencio, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 109 м²
Количество этажей 2
Продается новый таунхаус в закрытой урбанизации BUNGAVILLAS SOL с бассейном в городе San Ful…
€185,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в San Fulgencio, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
San Fulgencio, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1/2
Отдельные Виллы Рядом с Пляжем в Ла-Марина, Аликанте. Виллы на стадии проекта расположены не…
€529,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Fulgencio, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Fulgencio, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 305 м²
Этаж 3/3
Роскошная Вилла в Ла Марина, Аликанте, в Современном Средиземноморском Стиле Этот проект нах…
€896,000
Вилла 5 спален с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в San Fulgencio, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
San Fulgencio, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Этаж 2/2
Дом в Средиземноморском Стиле с 5 Спальнями и Частным Бассейном в Ла-Марина, Аликанте Дом ра…
€599,000
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в San Fulgencio, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
San Fulgencio, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Виллы в Ла Марина, Сан Фульхенсио, Аликанте Новое строительство домов в урбанизации Оазис в …
€529,000
Вилла 3 спальни в San Fulgencio, Испания
Вилла 3 спальни
San Fulgencio, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
IBIZA STYLE HOUSING~ ~ Дом в стиле Ибицы на отдельном участке с террасой, парковкой и частны…
€429,900
Таунхаус 3 спальни в San Fulgencio, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Fulgencio, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
ВИЛЛА В УРБАНИЗАЦИИ У МОРЯ~ ~ Двухэтажная двухквартирная вилла с солярием, 3 спальни. 2 ванн…
€288,500
Вилла 3 спальни в San Fulgencio, Испания
Вилла 3 спальни
San Fulgencio, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
IBIZA STYLE HOUSING~ ~ Дом в стиле Ибицы на отдельном участке с террасой, парковкой и частны…
€429,900
Таунхаус 3 спальни в San Fulgencio, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Fulgencio, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
ВИЛЛА В УРБАНИЗАЦИИ У МОРЯ~ ~ Двухэтажная двухквартирная вилла с солярием, 3 спальни. 2 ванн…
€288,500
Вилла 3 спальни в San Fulgencio, Испания
Вилла 3 спальни
San Fulgencio, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
IBIZA STYLE HOUSING~ ~ Дом в стиле Ибицы на отдельном участке с террасой, парковкой и частны…
€429,900
Таунхаус 3 спальни в San Fulgencio, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Fulgencio, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
ВИЛЛА В УРБАНИЗАЦИИ У МОРЯ~ ~ Двухэтажная двухквартирная вилла с солярием, 3 спальни. 2 ванн…
€288,500
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в San Fulgencio, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
San Fulgencio, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
€309,500
Вилла 3 спальни с ванной, с личным бассейном, с White goods в San Fulgencio, Испания
Вилла 3 спальни с ванной, с личным бассейном, с White goods
San Fulgencio, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 109 м²
€299,900
Дом 3 спальни у моря в San Fulgencio, Испания
Дом 3 спальни у моря
San Fulgencio, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
Современная вилла с бассейном в San Fulgencio.Находится в жилом комплексе закрытого типа - R…
€349,900
Дом 3 спальни у моря в San Fulgencio, Испания
Дом 3 спальни у моря
San Fulgencio, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 1/1
Современная вилла с бассейном в San Fulgencio.Находится в жилом комплексе закрытого типа - R…
€389,900
Вилла 3 спальни с ванной, с личным бассейном, с White goods в San Fulgencio, Испания
Вилла 3 спальни с ванной, с личным бассейном, с White goods
San Fulgencio, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
€429,900
Шале 3 спальни с ванной, с личным бассейном, с White goods в San Fulgencio, Испания
Шале 3 спальни с ванной, с личным бассейном, с White goods
San Fulgencio, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 109 м²
€299,900
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной в San Fulgencio, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
San Fulgencio, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Villas for sale in San Fulgencio, Alicante, Costa Blanca The residential is located in LA MA…
€299,900
Вилла 3 спальни с террасой, с подсобным помещением, с White goods в San Fulgencio, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с подсобным помещением, с White goods
San Fulgencio, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Роскошные виллы с 3 спальнями в Ла Марина. Эти роскошные виллы имеют 3 спальни и 2 ванные ко…
€247,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с подсобным помещением, с White goods в San Fulgencio, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с подсобным помещением, с White goods
San Fulgencio, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Шале на первом этаже с большим участком в Ла Марина. Эти шале новой постройки в урбанизации …
€379,900
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной в San Fulgencio, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
San Fulgencio, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Красивая роскошная вилла на продажу в Бенихофар, Аликанте, Коста Бланка. Вилла на одном уров…
€349,900
Realting.com
Перейти