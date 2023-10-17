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Испания
Жилая
San Fulgencio
Дома
Дома в San Fulgencio, Испания
виллы
14
таунхаусы
3
Дом
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21 объект найдено
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Дом 3 спальни у моря
San Fulgencio, Испания
4
3
109 м²
2
Продается новый таунхаус в закрытой урбанизации BUNGAVILLAS SOL с бассейном в городе San Ful…
€185,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
San Fulgencio, Испания
3
2
160 м²
1/2
Отдельные Виллы Рядом с Пляжем в Ла-Марина, Аликанте. Виллы на стадии проекта расположены не…
€529,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Fulgencio, Испания
5
4
305 м²
3/3
Роскошная Вилла в Ла Марина, Аликанте, в Современном Средиземноморском Стиле Этот проект нах…
€896,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
San Fulgencio, Испания
6
4
290 м²
2/2
Дом в Средиземноморском Стиле с 5 Спальнями и Частным Бассейном в Ла-Марина, Аликанте Дом ра…
€599,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
San Fulgencio, Испания
3
2
150 м²
Виллы в Ла Марина, Сан Фульхенсио, Аликанте Новое строительство домов в урбанизации Оазис в …
€529,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
San Fulgencio, Испания
3
2
101 м²
IBIZA STYLE HOUSING~ ~ Дом в стиле Ибицы на отдельном участке с террасой, парковкой и частны…
€429,900
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
San Fulgencio, Испания
3
2
125 м²
ВИЛЛА В УРБАНИЗАЦИИ У МОРЯ~ ~ Двухэтажная двухквартирная вилла с солярием, 3 спальни. 2 ванн…
€288,500
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
San Fulgencio, Испания
3
2
101 м²
IBIZA STYLE HOUSING~ ~ Дом в стиле Ибицы на отдельном участке с террасой, парковкой и частны…
€429,900
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
San Fulgencio, Испания
3
2
125 м²
ВИЛЛА В УРБАНИЗАЦИИ У МОРЯ~ ~ Двухэтажная двухквартирная вилла с солярием, 3 спальни. 2 ванн…
€288,500
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
San Fulgencio, Испания
3
2
101 м²
IBIZA STYLE HOUSING~ ~ Дом в стиле Ибицы на отдельном участке с террасой, парковкой и частны…
€429,900
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
San Fulgencio, Испания
3
2
125 м²
ВИЛЛА В УРБАНИЗАЦИИ У МОРЯ~ ~ Двухэтажная двухквартирная вилла с солярием, 3 спальни. 2 ванн…
€288,500
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
San Fulgencio, Испания
3
3
133 м²
€309,500
1
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с ванной, с личным бассейном, с White goods
San Fulgencio, Испания
3
3
109 м²
€299,900
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
San Fulgencio, Испания
4
3
101 м²
2
Современная вилла с бассейном в San Fulgencio.Находится в жилом комплексе закрытого типа - R…
€349,900
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
San Fulgencio, Испания
4
2
101 м²
1/1
Современная вилла с бассейном в San Fulgencio.Находится в жилом комплексе закрытого типа - R…
€389,900
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с ванной, с личным бассейном, с White goods
San Fulgencio, Испания
3
2
187 м²
€429,900
Рекомендовать
Шале 3 спальни с ванной, с личным бассейном, с White goods
San Fulgencio, Испания
3
3
109 м²
€299,900
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
San Fulgencio, Испания
3
3
115 м²
Villas for sale in San Fulgencio, Alicante, Costa Blanca The residential is located in LA MA…
€299,900
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с подсобным помещением, с White goods
San Fulgencio, Испания
3
2
125 м²
Роскошные виллы с 3 спальнями в Ла Марина. Эти роскошные виллы имеют 3 спальни и 2 ванные ко…
€247,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с подсобным помещением, с White goods
San Fulgencio, Испания
3
2
130 м²
Шале на первом этаже с большим участком в Ла Марина. Эти шале новой постройки в урбанизации …
€379,900
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
San Fulgencio, Испания
3
2
101 м²
Красивая роскошная вилла на продажу в Бенихофар, Аликанте, Коста Бланка. Вилла на одном уров…
€349,900
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