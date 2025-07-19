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Квартиры в Сагунто, Испания

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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Сагунто, Испания
Квартира 4 комнаты
Сагунто, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продаётся aпартамент в Sagunto в районе Doctor Palos - Alto Palancia, располагается на 2 эта…
$254,214
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Квартира 3 спальни в Сагунто, Испания
Квартира 3 спальни
Сагунто, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 249 м²
В полностью отремонтированной урбанизации, в одном из лучших районов Нуэва Андалусия, Марбел…
$885,847
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Агентство
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