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Аренда домов на сутки в Rojales, Испания

2 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Дом 3 комнаты
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/2
Сдается в аренду первый этаж двухэтажного нового светлого бунгало в стиле хай-тек в Rojales.…
$79
за сутки
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Дом 4 комнаты в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Дом 4 комнаты
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 1
Сдается в аренду просторный дом в Ciudad Quesada, урбанизация Dona Pepa, общей площадью 112 …
$114
за сутки
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