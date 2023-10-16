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Земельные участки в Мурсия (автономная область), Испания

6 объектов найдено
Земельные участки в Abanilla, Испания
Земельные участки
Abanilla, Испания
Площадь 7 860 м²
€19,500
Земельные участки в Мурсия, Испания
Земельные участки
Мурсия, Испания
Прекрасная возможность для урбанизированного участка под виллу по своему вкусу в Корвере, Му…
€50,000
Земельные участки 1 комната в San Javier, Испания
Земельные участки 1 комната
San Javier, Испания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 330 м²
Земельный участок в городе San Javier для строительства домов.В продаже участок земли площад…
€115,843
Земельные участки 1 комната в San Javier, Испания
Земельные участки 1 комната
San Javier, Испания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 382 м²
Земельный участок в городе San Javier для строительства домов.В продаже участок земли площад…
€133,721
Земельные участки 1 комната в San Javier, Испания
Земельные участки 1 комната
San Javier, Испания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 332 м²
Земельный участок в городе San Javier для строительства домов.В продаже участок земли площад…
€116,326
Земельные участки 1 комната в San Javier, Испания
Земельные участки 1 комната
San Javier, Испания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 303 м²
Земельный участок в городе San Javier для строительства домов. В продаже участок земли площа…
€106,386
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