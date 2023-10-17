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Квартиры в Puerto Real, Испания

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13 объектов найдено
Пентхаус с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Puerto Real, Испания
Пентхаус с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Puerto Real, Испания
Площадь 88 м²
€450,000
Квартира 1 спальня с террасой, с водоснабжением, с Light в Puerto Real, Испания
Квартира 1 спальня с террасой, с водоснабжением, с Light
Puerto Real, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€180,000
Квартира 1 спальня с лифтом, с общественным бассейном, с видеодомофоном в Puerto Real, Испания
Квартира 1 спальня с лифтом, с общественным бассейном, с видеодомофоном
Puerto Real, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€183,000
Квартира 3 спальни с лифтом, с водоснабжением, с Light в Puerto Real, Испания
Квартира 3 спальни с лифтом, с водоснабжением, с Light
Puerto Real, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€196,000
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Puerto Real, Испания
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Puerto Real, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
€600,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Puerto Real, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Puerto Real, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
€360,000
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Puerto Real, Испания
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Puerto Real, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
€395,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с водоснабжением, с Light в Puerto Real, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с водоснабжением, с Light
Puerto Real, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€186,000
Студия 1 ванная с балконом, с лифтом, с террасой в Puerto Real, Испания
Студия 1 ванная с балконом, с лифтом, с террасой
Puerto Real, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€120,000
Квартира 3 спальни с водоснабжением, с Light, с T V в Puerto Real, Испания
Квартира 3 спальни с водоснабжением, с Light, с T V
Puerto Real, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€150,000
Студия 1 ванная с мебелью, с водоснабжением, с бронированной дверью в Puerto Real, Испания
Студия 1 ванная с мебелью, с водоснабжением, с бронированной дверью
Puerto Real, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
€90,000
Квартира 2 спальни с водоснабжением, с телефоном, с Wardrobes cupboard в Puerto Real, Испания
Квартира 2 спальни с водоснабжением, с телефоном, с Wardrobes cupboard
Puerto Real, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€201,000
Квартира 3 спальни с террасой, с водоснабжением, с телефоном в Puerto Real, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с водоснабжением, с телефоном
Puerto Real, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€143,000

Параметры недвижимости в Puerto Real, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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