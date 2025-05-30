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Продажа домов в Pozuelo de Alarcon, Испания

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Pozuelo de Alarcon, Испания
Дом 6 комнат
Pozuelo de Alarcon, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Продаётся дом в Pozuelo de Alarcon в районе Zona Pueblo. Общая площадь 424.00 м2, участок 52…
$1,65 млн
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Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
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