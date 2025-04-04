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Магазины в Pineda de Mar, Испания

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1 объект найдено
Коммерческая недвижимость на побережье в Pineda de Mar, Испания
Коммерческая недвижимость на побережье
Pineda de Mar, Испания
Площадь 5 244 м²
Коммерческая недвижимость на побережье в 30 километрах от Барселоны, всего в двух кварталах …
$5,59 млн
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