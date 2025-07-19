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Продажа домов в Oliva, Испания

2 объекта найдено
Дом 6 комнат в Oliva, Испания
Дом 6 комнат
Oliva, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Продаётся дом в Oliva в районе Oliva, Zona de - Oliva. Общая площадь 262.00 м2, участок 462 …
$1,16 млн
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Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Español
Вилла в Oliva, Испания
Вилла
Oliva, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 282 м²
Продается дом с земельным участком в Оливе. Сельхоз земля. Есть основной дом, голубятня, гар…
$178,939
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