  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Монфорте-дель-Сид
  4. Квартира в новостройке Просторные и недорогие квартиры в Монфорте-дель-Сид

Квартира в новостройке Просторные и недорогие квартиры в Монфорте-дель-Сид

Монфорте-дель-Сид, Испания
от
$282,874
;
27
Оставить заявку
ID: 28064
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 19.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Валенсия
  • Деревня
    Монфорте-дель-Сид

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Квартиры с 3 спальнями по выгодной цене в Монфорте-дель-Сид, рядом с полем для гольфа

Квартиры расположены в нескольких метрах от поля для гольфа в Монфорте-дель-Сид. Это небольшой городок в провинции Аликанте, в Валенсийском сообществе Испании. Город имеет богатую историю, уходящую корнями в глубокую древность. Он был заселен с доисторических времен, о чем свидетельствуют различные археологические памятники в окрестностях. На него оказывали влияние различные культуры, в том числе римляне и мавры. Монфорте-дель-Сид сохранил свой традиционный испанский шарм: узкие улочки, побеленные здания и непринужденная атмосфера, характерная для многих испанских городов. В течение всего года здесь проводятся различные местные фестивали, которые часто включают в себя традиционную музыку, танцы и блюда местной кухни. Несмотря на то что Монфорте-дель-Сид сравнительно небольшой, в нем есть несколько достопримечательностей – например, церковь апостола Сантьяго с характерной архитектурой. Из города также открываются прекрасные виды на окрестности, особенно на близлежащие горные хребты. В общем, Монфорте-дель-Сид - это привлекательный испанский городок с историческим наследием, традиционной архитектурой и теплой дружеской атмосферой, приглашающий посетителей окунуться в подлинную испанскую жизнь, оторвавшись от шума и суеты крупных городов.

Предлагаемые на продажу квартиры в Монфорте-дель-Сид находятся в нескольких минутах ходьбы от поля для гольфа и международной школы Magno. Они также расположены в 6 км от центра города Монфорте-дель-Сид, в 15 км от центра города Эльче, в 17 км от центра Аликанте и пляжа и всего в 21,3 км от международного аэропорта Аликанте.

На территории комплекса есть большой общий бассейн, пышные сады и парковка.

Внутри квартир есть три спальни и две ванные комнаты. Все квартиры поставляются с полностью меблированными кухнями, оборудованными стеклокерамической варочной поверхностью, вытяжкой и духовкой. В них также есть кондиционер с тепловым насосом, аэротермальная горячая вода, гладкая белая краска на стенах и потолке, двери и окна ПВХ с двойным остеклением, а также встроенные шкафы в спальнях. Квартиры на первом этаже имеют сад, а дуплексы – большие террасы.


ALC-00947

Местонахождение на карте

Монфорте-дель-Сид, Испания
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Isea Views
Кальпе, Испания
от
$857,253
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Эстепона, Испания
от
$1,21 млн
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
el Verger, Испания
от
$542,702
Многоквартирный жилой дом Playa Flamenca
Orihuela, Испания
от
$372,562
Многоквартирный жилой дом Новые Апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с Террасами
Фуэнхирола, Испания
от
$676,906
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Просторные и недорогие квартиры в Монфорте-дель-Сид
Монфорте-дель-Сид, Испания
от
$282,874
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Iconic
Многоквартирный жилой дом Iconic
Многоквартирный жилой дом Iconic
Многоквартирный жилой дом Iconic
Многоквартирный жилой дом Iconic
Показать все Многоквартирный жилой дом Iconic
Многоквартирный жилой дом Iconic
Santa Pola, Испания
от
$353,679
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 3
La Costa Blanca ... Скрытое место в El Levante Español, которое может быть невероятно доступным. Апартаменты с фронтальным видом на Средиземное море и пляжи с золотым песком. Дома построены по высоким стандартам в прекрасном жилом комплексе в Гран Алькант. С собственной террасы вы с…
Агентство
IBAKA HOMES REAL ESTATE INTERNATIONAL
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Изысканные квартиры с бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес
Многоквартирный жилой дом Изысканные квартиры с бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес
Многоквартирный жилой дом Изысканные квартиры с бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес
Многоквартирный жилой дом Изысканные квартиры с бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес
Многоквартирный жилой дом Изысканные квартиры с бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес
Показать все Многоквартирный жилой дом Изысканные квартиры с бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес
Многоквартирный жилой дом Изысканные квартиры с бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес
Rojales, Испания
от
$393,194
Год сдачи 2026
Квартиры класса люкс с 2 и 3 спальнями и общим бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес Эти эксклюзивные резиденции, расположенные в престижной урбанизации Сьюдад-Кесада в Рохалесе, предлагают идеальное сочетание уединения и элегантности. Этот район славится своей живописной природой, ярким междун…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Марбелья, Испания
от
$612,159
Год сдачи 2027
Квартиры с соляриями и инфинити-бассейном в Сан-Педро-де-Алькантара Сан-Педро-де-Алькантара — один из самых аутентичных и гостеприимных районов Марбельи, где традиционный андалузский стиль сочетается с удобствами современной жизни. Здесь вы найдете оживленный центр, широкие проспекты и близо…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Изменения в законодательстве Испании для мигрантов: новые правила получения ВНЖ и воссоединения семей
12.09.2025
Изменения в законодательстве Испании для мигрантов: новые правила получения ВНЖ и воссоединения семей
Как открыть счет в банке Испании: особенности процедуры для резидентов и нерезидентов
09.09.2025
Как открыть счет в банке Испании: особенности процедуры для резидентов и нерезидентов
TIE в Испании: как получить карту иностранца в 2025 году
03.09.2025
TIE в Испании: как получить карту иностранца в 2025 году
Налоги на недвижимость в Испании: покупка, владение, продажа — полный гид
22.08.2025
Налоги на недвижимость в Испании: покупка, владение, продажа — полный гид
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
07.07.2025
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
Выдающееся начало года. Итоги 1-го квартала 2025 года на рынке жилой недвижимости Испании
26.06.2025
Выдающееся начало года. Итоги 1-го квартала 2025 года на рынке жилой недвижимости Испании
Property Roadshow: место для жизни — INFINITUM
10.04.2025
Property Roadshow: место для жизни — INFINITUM
Показать все публикации