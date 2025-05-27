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Замки в Marratxi, Испания

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1 объект найдено
Замок 4 спальни в Marratxi, Испания
Замок 4 спальни
Marratxi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Этаж 2
House in Balearic
$1,82 млн
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Параметры недвижимости в Marratxi, Испания

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