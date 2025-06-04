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Коммерческая недвижимость в Maresme, Испания

6 объектов найдено
Коммерческое помещение 653 м² в Calella, Испания
Коммерческое помещение 653 м²
Calella, Испания
Площадь 653 м²
Коммерческое помещение на побережье Коста Марезме в городе Калейя.Общая площадь 653 м.кв. 2 …
$663,696
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Коммерческое помещение 350 м² в Calella, Испания
Коммерческое помещение 350 м²
Calella, Испания
Площадь 350 м²
Коммерческое помещение в городе Калейя на побережье Коста Марезме.Расположено на первом этаж…
$387,919
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Коммерческая недвижимость на побережье в Pineda de Mar, Испания
Коммерческая недвижимость на побережье
Pineda de Mar, Испания
Площадь 5 244 м²
Коммерческая недвижимость на побережье в 30 километрах от Барселоны, всего в двух кварталах …
$5,59 млн
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Коммерческое помещение 150 м² в Santa Susanna, Испания
Коммерческое помещение 150 м²
Santa Susanna, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Ресторан в первой линии моря в красивом городе Санта Сюзанна на побережье Коста Марезме. Еди…
$549,266
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Коммерческое помещение 1 826 м² в Vilassar de Dalt, Испания
Коммерческое помещение 1 826 м²
Vilassar de Dalt, Испания
Площадь 1 826 м²
Коммерческое помещение в центре города Видассар де дальт на побережье Коста Марезме. Общая…
$1,49 млн
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Коммерческое помещение 12 343 м² в Caldes dEstrac, Испания
Коммерческое помещение 12 343 м²
Caldes dEstrac, Испания
Площадь 12 343 м²
Отель в первой линии моря в городе Кальдес де Эстрак на побережье Коста Марезме. Общая площа…
$17,16 млн
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