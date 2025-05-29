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Квартиры в Los Dolores, Испания

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3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Los Dolores, Испания
Квартира 4 комнаты
Los Dolores, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Этаж 2/5
Представляем современные апартаменты в комплексе Edificio Iroko в центре города Murcia.Апарт…
$359,153
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Квартира 3 спальни в Los Dolores, Испания
Квартира 3 спальни
Los Dolores, Испания
Количество спален 3
Площадь 158 м²
Этаж 2/5
Представляем современные апартаменты в комплексе Edificio Iroko в центре города Murcia.Апарт…
$375,069
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Квартира 3 комнаты в Los Dolores, Испания
Квартира 3 комнаты
Los Dolores, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Продаётся aпартамент в Murcia в районе Murcia. Общая площадь 0.00 м2, участок 201 м2, aпарта…
$320,142
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ALEGRIA REAL ESTATE
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