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Продажа домов в Las Rozas de Madrid, Испания

2 объекта найдено
Дом 6 комнат в Las Rozas de Madrid, Испания
Дом 6 комнат
Las Rozas de Madrid, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Представляем вам Виллу площадью 610 квадратных метров с эффектным современным дизайном, расп…
$2,34 млн
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Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
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Дом 5 комнат в Las Rozas de Madrid, Испания
Дом 5 комнат
Las Rozas de Madrid, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Представляем вам двухэтажная виллу площадью почти 300 м2, в которой можно вести комфортную и…
$707,861
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Español
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов