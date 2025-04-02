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Отели в La Orotava, Испания

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1 объект найдено
Отель 13 200 м² в La Orotava, Испания
Отель 13 200 м²
La Orotava, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 13 200 м²
Продается комплекс из трех домов с плантацией винограда, площадью 13200 м2. С этой территори…
$5,30 млн
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