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Шале с террасой в Марине-Альте, Испания

2 объекта найдено
Шале 3 спальни в Denia, Испания
Шале 3 спальни
Denia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
$371,549
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Шале 3 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Шале 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Уютное шале с 3 спальнями Фантастический дом с отоплением на отдельном участке 400m2 коммуна…
$254,635
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Параметры недвижимости в Марине-Альте, Испания

с садом
Недорогая
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