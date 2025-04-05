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Жильё в Альто-Маэстрасго, Испания

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Albocasser, Испания
Квартира 2 комнаты
Albocasser, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 5
🇪🇸 El Campello Прекрасное  место в 15 минутах езды от Аликанте для отдыха и жизни. Рядом шк…
$372,629
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Параметры недвижимости в Альто-Маэстрасго, Испания

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов