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Земельные участки в Алаканти, Испания

5 объектов найдено
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с панорамным видом в Аликанте, Испания
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с панорамным видом
Аликанте, Испания
Комплект из 3 участков в урбанизации. Каждый участок имеет следующие м2: - 1137м2 - 1036м2 -…
€450,000
Земельные участки с Autobus, с Tranvia в el Campello, Испания
Земельные участки с Autobus, с Tranvia
el Campello, Испания
Площадь 2 764 м²
We present you this land for sale, an ideal occasion for real estate promotion of semi-detac…
€2,10 млн
Земельные участки в Mutxamel, Испания
Земельные участки
Mutxamel, Испания
Площадь 1 749 м²
Продаётся земля под застройку в Mutxamel в районе Mutxamel. Общая площадь 1749.00 м2, участо…
€550,000
Земельные участки в Busot, Испания
Земельные участки
Busot, Испания
Продажа сельскохозяйственной земли площадью более 26.000 м2. Он расположен менее чем в 5 мин…
€85,000
Земельные участки с видом на горы, с Quiet location, с Airport less than 30 minutes drive в Mutxamel, Испания
Земельные участки с видом на горы, с Quiet location, с Airport less than 30 minutes drive
Mutxamel, Испания
Площадь 2 300 м²
Строительный участок площадью 2300 м² в городе Тангел недалеко от Аликанте . Тихое место с в…
€259,822
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