ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Гуардамар
Квартиры
Квартиры с видом на море в Гуардамар, Испания
пентхаусы
23
квартиры-студии
3
однокомнатные
3
двухкомнатные
93
трехкомнатные
138
четырехкомнатные
5
Квартира
Очистить
64 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Квартира 2 спальни у моря
Гуардамар, Испания
3
2
80 м²
1/4
Продается красивая угловая квартира на первом этаже, расположенная в современном жилом компл…
€209,900
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Гуардамар, Испания
3
2
109 м²
2/11
Квартиры с Видом на Море в Уникальном Месте в Гуардамар-дель-Сегура Апартаменты находятся в …
€215,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Гуардамар, Испания
4
1
77 м²
Представляем светлую квартиру в городе Гуардамар дель Сегура.Квартира с тремя спальнями, одн…
€115,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Гуардамар, Испания
3
2
73 м²
1
Представляем светлую уютную квартиру на берегу моря в городе Кампоамор.Расстояние до моря - …
€155,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Гуардамар, Испания
3
1
69 м²
Представляем уютную квартиру в городе Гуардамар дель Сегура. Небольшой уютный город Гуардама…
€89,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Гуардамар, Испания
3
1
60 м²
1
Представляем квартиру на нижнем этаже с прямым доступом с улицы в городе Гуардамар дель Сегу…
€99,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Гуардамар, Испания
3
1
59 м²
Представляем апартаменты в закрытой урбанизации в городе Гуардамар дель Сегура.В квартире ес…
€165,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Гуардамар, Испания
3
2
99 м²
5/5
Представляем светлую квартиру на верхнем этаже в доме всего на 10 квартир в городе Гуардамар…
€140,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Гуардамар, Испания
3
2
80 м²
11/11
Квартиры с Видом на Море в Уникальном Месте в Гуардамар-дель-Сегура Апартаменты находятся в …
€285,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Гуардамар, Испания
3
2
80 м²
1/11
Квартиры с Видом на Море в Уникальном Месте в Гуардамар-дель-Сегура Апартаменты находятся в …
€171,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Гуардамар, Испания
3
2
80 м²
11
Квартиры с Видом на Море в Уникальном Месте в Гуардамар-дель-Сегура Апартаменты находятся в …
€165,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Гуардамар, Испания
4
1
90 м²
4
Представляем апартаменты на берегу моря в городе Торревьеха, район Ла Мата.Ла Мата - престиж…
€140,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Гуардамар, Испания
3
2
78 м²
1/4
В продаже новая квартира на первом этаже, общей площадью 78 кв. м. Недвижимость имеет две сп…
€249,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Гуардамар, Испания
3
2
80 м²
4
В продаже новая квартира на нулевом этаже, общей площадью 80 кв. м. Недвижимость имеет две с…
€280,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Гуардамар, Испания
4
2
96 м²
1/4
В продаже новая квартира на первом этаже, общей площадью 96 кв. м. Недвижимость имеет три сп…
€283,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Гуардамар, Испания
3
2
78 м²
2/4
В продаже новая квартира на втором этаже, общей площадью 78 кв. м. Недвижимость имеет две сп…
€267,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Гуардамар, Испания
3
2
89 м²
1/4
В продаже новая квартира на первом этаже, общей площадью 89 кв. м. Недвижимость имеет две сп…
€274,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Гуардамар, Испания
4
2
78 м²
4/4
Новые современные апартаменты в жилом комплексе Residencial Royal Beach в городе Guardamar d…
€296,500
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Гуардамар, Испания
4
2
86 м²
1/4
Новые современные апартаменты в жилом комплексе Residencial Royal Beach в городе Guardamar d…
€248,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Гуардамар, Испания
3
1
75 м²
5
Продается квартира в Гуардамар-дель-Сегура, зона SUP 7, недалеко от супермаркета Masymas и в…
€122,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Гуардамар, Испания
3
1
94 м²
3
На продажу у нас есть эта красивая и удобная квартира с видом на реку и горы, расположенная …
€119,999
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Гуардамар, Испания
3
1
60 м²
4
Продается хорошая квартира в закрытом комплексе, в Гуардамар-дель-Сегура, район СУП-7 и неда…
€104,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Гуардамар, Испания
3
2
75 м²
5
Продается квартира с 2 спальнями, 2 ванными комнатами, гостиной с кухней, галереей и террасо…
€120,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Гуардамар, Испания
3
1
68 м²
1
Апартаменты с видом на море в городе Гуардамар дель Сегура.Общая площадь квартиры 68 кв. м. …
€122,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Гуардамар, Испания
3
2
92 м²
Апартаменты с видом на море в красивом жилом комплексе в городе Гуардамар дель Сегура.Общая …
€140,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Гуардамар, Испания
3
1
67 м²
2
Апартаменты в красивом жилом комплексе в городе Гуардамар дель Сегура.Общая площадь квартиры…
€115,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с ванной
Гуардамар, Испания
3
2
91 м²
Апартаменты в Эль Расо, Гуардамар дель Сегура, Коста Бланка Резиденция состоит из 175 домов …
€319,900
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с ванной
Гуардамар, Испания
3
2
101 м²
Апартаменты в Эль Расо, Гуардамар дель Сегура, Коста Бланка Резиденция состоит из 175 домов …
€224,900
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с ванной
Гуардамар, Испания
3
2
101 м²
Апартаменты в Эль Расо, Гуардамар дель Сегура, Коста Бланка Резиденция состоит из 175 домов …
€249,900
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Гуардамар, Испания
4
2
106 м²
1/5
Новые современные апартаменты в красивом жилом комплексе в городе Гуардамар дель Сегура.Обща…
€249,900
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL