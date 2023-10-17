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Бунгало в Granadilla de Abona, Испания

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2 объекта найдено
Бунгало 3 спальни в Granadilla de Abona, Испания
Бунгало 3 спальни
Granadilla de Abona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Продается просторное бунгало в туристической зоне, в жилом комплексе Sotavento на юге Тенери…
€325,000
Бунгало 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном в Granadilla de Abona, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Granadilla de Abona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Продается бунгало в жилом комплексе Sotavento на юге Тенерифе, в нескольких метрах от пляжа …
€325,000
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