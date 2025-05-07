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Жильё в Fuente Alamo, Испания

дома
7
8 объектов найдено
Вилла в Fuente Alamo, Испания
Вилла
Fuente Alamo, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
ГОТОВАЯ ВИЛЛА С КЛЮЧОМ В ФУЭНТЕ АЛАМО, МУРСИЯ. ГОТОВАЯ ВИЛЛА С КЛЮЧОМ В ФУЭНТЕ АЛАМО, МУРСИЯ…
$311,596
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Вилла в Fuente Alamo, Испания
Вилла
Fuente Alamo, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
ГОТОВАЯ ВИЛЛА С КЛЮЧОМ В ФУЭНТЕ АЛАМО, МУРСИЯ. ГОТОВАЯ ВИЛЛА С КЛЮЧОМ В ФУЭНТЕ АЛАМО, МУРСИЯ…
$311,596
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Квартира 2 спальни в Fuente Alamo, Испания
Квартира 2 спальни
Fuente Alamo, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 164 м²
Смежные дома с 2 спальнями в сельской местности между Масарроном и Картахеной. Таунхаусы с 2…
$202,017
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Вилла в Fuente Alamo, Испания
Вилла
Fuente Alamo, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
ГОТОВАЯ ВИЛЛА С КЛЮЧОМ В ФУЭНТЕ АЛАМО, МУРСИЯ. ГОТОВАЯ ВИЛЛА С КЛЮЧОМ В ФУЭНТЕ АЛАМО, МУРСИЯ…
$353,281
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Вилла в Fuente Alamo, Испания
Вилла
Fuente Alamo, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 175 м²
ГОТОВАЯ К ПРОДАЖЕ ДВУХЭТАЖНАЯ ВИЛЛА В ФУЭНТЕ АЛАМО, МУРСИЯ. ГОТОВАЯ К ПРОДАЖЕ ДВУХЭТАЖНАЯ ВИ…
$224,927
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Вилла в Fuente Alamo, Испания
Вилла
Fuente Alamo, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
ГОТОВАЯ К ПРОДАЖЕ ДВУХЭТАЖНАЯ ВИЛЛА В ФУЭНТЕ АЛАМО, МУРСИЯ. ГОТОВАЯ К ПРОДАЖЕ ДВУХЭТАЖНАЯ ВИ…
$258,413
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Вилла в Fuente Alamo, Испания
Вилла
Fuente Alamo, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
ГОТОВАЯ ВИЛЛА С КЛЮЧОМ В ФУЭНТЕ АЛАМО, МУРСИЯ. ГОТОВАЯ ВИЛЛА С КЛЮЧОМ В ФУЭНТЕ АЛАМО, МУРСИЯ…
$311,596
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Вилла в Fuente Alamo, Испания
Вилла
Fuente Alamo, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
ГОТОВАЯ ВИЛЛА С КЛЮЧОМ В ФУЭНТЕ АЛАМО, МУРСИЯ. ГОТОВАЯ ВИЛЛА С КЛЮЧОМ В ФУЭНТЕ АЛАМО, МУРСИЯ…
$292,838
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Параметры недвижимости в Fuente Alamo, Испания

с террасой
Недорогая
Элитная
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