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Виллы с видом на море в Estepona, Испания
Вилла
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12 объектов найдено
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Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
4
3
235 м²
2
Комфортабельные Виллы в Эстепоне, Коста-дель-Соль, в Комплексе с Частными Садами Роскошные в…
€735,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Estepona, Испания
5
4
243 м²
3
Роскошные Виллы с Открытой Планировкой и Собственным Бассейном в Эстепоне Частный закрытый к…
€1,90 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
4
3
263 м²
2
Отдельные Виллы с Частным Бассейном с Видом на Средиземное море и Гольф-Поле Проект располож…
€960,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном
Estepona, Испания
4
4
247 м²
Добро пожаловать в эту средиземноморскую виллу на берегу моря в Байя-Дорада, Эстепона. Погру…
€1,38 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален новое здание, с кондиционером, с террасой
Estepona, Испания
5
5
Absolutely stunning villa with panoramic views surrounded by beautiful gardens. It is locate…
€2,59 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с мебелью, с террасой, с подведенным электричеством
Estepona, Испания
5
5
Unique rustic style finca on a plot of 12.000 m2, 10 minutes driving from Estepona, nestled …
€850,000
Рекомендовать
Вилла 16 спален с мебелью, с кондиционером, с террасой
Estepona, Испания
16
16
Luxury mediterranean palace with 16 bedrooms, contains of Main House, Guesthouse, Staff Hous…
€9,50 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря
Estepona, Испания
4
5
368 м²
Villas for sale in Estepona, Malaga, Costa del Sol 6 modern frontline golf villas with luxur…
€1,45 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Estepona, Испания
6
6
This brand new villa for sale in Los Flamingos, Benahavis combines modern style and comfort.…
€2,70 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с сигнализацией, у моря
Estepona, Испания
4
4
205 м²
Впечатляющий роскошный комплекс в Эстепоне, Коста дель Соль. Его красивые апартаменты с спал…
€2,50 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Estepona, Испания
4
4
535 м²
Продается вилла в современном стиле, внутри La Resina Golf, Эстепона. Проект и лицензия на с…
€1,90 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Estepona, Испания
4
4
452 м²
Новостройка из 7 современных вилл с видом на море в исключительном месте, Valle Romano Golf,…
€1,73 млн
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