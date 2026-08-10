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Виллы на берегу моря в Эстепоне, Испания

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15 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Эстепона, Испания
Вилла 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 658 м²
Количество этажей 3
Отдельные виллы в престижном районе Эстепоны с отличным соотношением цены и качества Этот но…
$2,61 млн
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Вилла 4 комнаты в Эстепона, Испания
Вилла 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 469 м²
Количество этажей 3
Отдельные виллы в престижном районе Эстепоны с отличным соотношением цены и качества Этот но…
$1,80 млн
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Вилла 4 комнаты в Эстепона, Испания
Вилла 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 236 м²
Изысканная роскошная вилла с большим бассейном, садом и видом на море, расположенная на голь…
$1,19 млн
НДС
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Вилла 7 комнат в Эстепона, Испания
Вилла 7 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 782 м²
Виллы на берегу моря в престижном проекте недалеко от центра Эстепоны Эстепона – элегантный …
$15,10 млн
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Вилла 5 комнат в Эстепона, Испания
Вилла 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 218 м²
Фантастическая современная вилла с садом, частным бассейном на террасе на крыше и потрясающи…
$950,317
НДС
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Вилла 5 комнат в Эстепона, Испания
Вилла 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 379 м²
Количество этажей 3
Огромная первоклассная вилла с большим пейзажным бассейном, гаражом и террасой на крыше с за…
$5,15 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Эстепона, Испания
Вилла 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 889 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивная элитная вилла с большим садом, бассейном, подвалом и большой террасой на крыше …
$3,06 млн
НДС
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Вилла 5 комнат в Эстепона, Испания
Вилла 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 548 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы с частными лифтами в престижном районе Эстепоны Этот новый проект расположен…
$3,76 млн
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Вилла 4 комнаты в Эстепона, Испания
Вилла 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 228 м²
Количество этажей 2
Высококлассная дизайнерская вилла с большим бассейном, садом и потрясающим видом на море рас…
$1,19 млн
НДС
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Вилла 5 комнат в Эстепона, Испания
Вилла 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Элитная дизайнерская вилла с большим бассейном, садом и прекрасным видом на море, расположен…
$1,72 млн
НДС
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Вилла 5 комнат в Эстепона, Испания
Вилла 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивная вилла премиум-класса с садом, частным бассейном на террасе на крыше и потрясающ…
$843,752
НДС
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Вилла 5 комнат в Эстепона, Испания
Вилла 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 452 м²
Количество этажей 2
Экстраординарная вилла с собственным пейзажным бассейном и видом на море в премиальном район…
$1,64 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Эстепона, Испания
Вилла 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 508 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы с частными лифтами в престижном районе Эстепоны Этот новый проект расположен…
$3,93 млн
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Вилла в Bel Air, Испания
Вилла
Bel Air, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
This brand new villa for sale in Los Flamingos, Benahavis combines modern style and comfort.…
$2,70 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Spectacular Seafront Luxury Detached Villa on The New Golden Mile! This brand-new luxury det…
$4,89 млн
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