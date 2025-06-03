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Снять квартиру на сутки в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

Торревьеха
58
Orihuela
8
Квартира Удалить
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66 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 2/10
Первая линия моря! Урбанизация Panorama Mar считается одной из самых красивых в жилом районе…
$91
за сутки
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2/3
Уютная двоуровневая квартира с одной спальней, гостиной и кухней американского типа в спокой…
$45
за сутки
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Урбанизация Panorama Park считается одной из самых красивых в жилом районе Пунта-Прима. Терр…
$45
за сутки
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Количество этажей 5
Урбанизация RECOLETA считается одной из самых красивых в жилом районе Пунта-Прима. Территори…
$68
за сутки
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 11/13
Уютная квартира после евроремонта с двумя спальнями для Вашего отдыха! Расположена на одной…
$51
за сутки
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 4/5
Квартира в урбанизации с бассейном в закрытом комплексе, расположена в 200 метрах от моря, п…
$45
за сутки
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
В аренду уютная квартира в закрытом комплексе с бассейном, расположенном в 450 метрах от мор…
$45
за сутки
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/5
Сдается в аренду квартира в новом доме в 20 м от пляжа с боковым видом на море. Квартира пло…
$45
за сутки
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 5/5
Уютная квартира в аренду рядом с «Парком Наций”! Квартира состоит из двух спален, салона, ва…
$45
за сутки
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 7
Первая линия моря! Урбанизация Panorama Mar считается одной из самых красивых в жилом районе…
$79
за сутки
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Квартира 3 комнаты в Orihuela, Испания
Квартира 3 комнаты
Orihuela, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Урбанизация Flamenca Village считается одной из самых красивых в районе Ориуэла-Коста.Апарта…
$79
за сутки
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1
Квартира в урбанизации с бассейном в закрытом комплексе, расположена в 400 метрах от моря, п…
$45
за сутки
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Светлая квартира в аренду рядом с «Парком Наций”! Квартира состоит из салона, двух спален, в…
$57
за сутки
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 5/5
Уютная квартира в аренду в доме с бассейном недалеко от «Парка Наций”! Квартира состоит из д…
$51
за сутки
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 4/14
Сдается в аренду квартира в одной из престижных урбанизаций города с бассейном , в 350 м от …
$45
за сутки
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Квартира 3 комнаты в Orihuela, Испания
Квартира 3 комнаты
Orihuela, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Количество этажей 5
Урбанизация Green Hills в районе Villamartín - La Zenia является новой и одной из самых крас…
$79
за сутки
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Квартира в доме с бассейном в закрытом комплексе, расположен в 100 метрах от моря, примерно …
$68
за сутки
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/5
Квартира после ремонта в доме с бассейном в закрытом комплексе, расположен в 240 метрах от м…
$51
за сутки
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 5/5
Уютная квартира в аренду в спокойном районе, недалеко от «Парка Наций”, парка "Doña Sinforos…
$45
за сутки
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Сдается в аренду квартира в одной из престижных урбанизаций города — ALDEA DEL MAR в резиден…
$57
за сутки
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 4/5
Уютная квартира в аренду рядом с «Парком Наций”! Квартира состоит из одной спальни, салона, …
$45
за сутки
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Квартира 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 7/8
Светлая квартира на первой линии моря с потрясающими панорамными видами на море и город. Име…
$68
за сутки
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Сдается в аренду квартира с одной спальней в 240 метрах от моря! С балкона открывается боков…
$45
за сутки
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Светлая, просторная квартира после капитального ремонта с новой мебелью и бытовой техникой н…
$57
за сутки
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Сдается в аренду квартира с фронтальным видом на море в пляжном районе Торревьехи — Ла Мате!…
$51
за сутки
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Квартира 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Дом с бассейном, закрытый комплекс, расположен в 300 м от моря, в 550 м от отличного песчано…
$51
за сутки
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 5
Предлагаем в аренду квартиру в центре города после капитального ремонта с новой мебель. Площ…
$57
за сутки
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Квартира 3 комнаты в Orihuela, Испания
Квартира 3 комнаты
Orihuela, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Урбанизация Flamenca Villadg считается одной из самых красивых в районе Ориуэла-Коста.Апарта…
$79
за сутки
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
АпартаментыEspanatour AZAHAR DEL MAR с общественным бассейном расположены в городе Торревьех…
$45
за сутки
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 4/6
Сдается в аренду новая квартира с новым ремонтом и новой мебелью в пляжном районе Торревьехи…
$68
за сутки
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