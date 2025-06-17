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Жильё в Distrito 1, Испания

1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Rotonda La Veleta, Испания
Квартира 2 спальни
Rotonda La Veleta, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Апартаменты Frontline Sea в Ла Велета, ТорревьехаЭто свойство имеет 2 спальни и 1 ванную ком…
$542,116
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Параметры недвижимости в Distrito 1, Испания

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