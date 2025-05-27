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Таунхаусы в Мадриде, Испания

Мадрид
8
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8 объектов найдено
Таунхаус в Мадрид, Испания
Таунхаус
Мадрид, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Очаровательный таунхаус, недавно отремонтированный и расположенный в привилегированном месте…
$1,21 млн
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Таунхаус в Мадрид, Испания
Таунхаус
Мадрид, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Замечательный отремонтированный угловой таунхаус в одном из лучших жилых районов Лас Розас (…
$661,020
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Таунхаус в Мадрид, Испания
Таунхаус
Мадрид, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 285 м²
Дом в таунхаусе в отличном состоянии в тихом районе Мадрида (Лас Розас). Площадь объекта со…
$723,703
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Таунхаус в Мадрид, Испания
Таунхаус
Мадрид, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Фантастический двухуровневый пентхаус, расположенный в районе Эль Энсинар де лос Рейес (райо…
$1,25 млн
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Таунхаус в Мадрид, Испания
Таунхаус
Мадрид, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Фантастический смежный дом, полностью отремонтированный, расположенный в Трес Кантос (Мадрид…
$671,277
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Таунхаус в Мадрид, Испания
Таунхаус
Мадрид, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 333 м²
Фантастический угловой таунхаус, расположенный в Сото де Виньюэлас, Трес Кантос (Мадрид), не…
$716,865
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Таунхаус в Мадрид, Испания
Таунхаус
Мадрид, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 216 м²
Дом с террасой, расположенный в тихом районе в самом центре Трес Кантос (Мадрид). Отличное р…
$592,639
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Таунхаус в Мадрид, Испания
Таунхаус
Мадрид, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Красивый дуплекс на нижнем этаже, расположенный в Сото де ла Моралеха (район Моралеха / Мадр…
$1,13 млн
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Параметры недвижимости в Мадриде, Испания

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