Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Comarca de la Costa Granadina
  5. Виллы

Виллы в Comarca de la Costa Granadina, Испания

Вилла В архив
Очистить
3 объекта найдено
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Velilla-Taramay, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Velilla-Taramay, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 262 м²
Количество этажей 4
Просторные Виллы с Индивидуальными Бассейнами в Альмуньекаре, Гранада Альмуньекар – знаковый…
€1,85 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Velilla-Taramay, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Velilla-Taramay, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 279 м²
Количество этажей 4
Просторные Виллы с Индивидуальными Бассейнами в Альмуньекаре, Гранада Альмуньекар – знаковый…
€1,25 млн
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с террасой в Calahonda, Испания
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с террасой
Calahonda, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Большая классическая вилла высокого качества в отличном состоянии, расположенная в тихом рай…
€2,95 млн

Параметры недвижимости в Comarca de la Costa Granadina, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти