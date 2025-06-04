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Виллы с террасой в Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания

Кастель-Пладжа-де-Аро
26
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12 объектов найдено
Вилла в Castell dAro, Испания
Вилла
Castell dAro, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 550 м²
Современная вилла 250 м2, построенная на участке 550 м2, расположенном в центре Кастель д’Ар…
$1,00 млн
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Вилла в Castell dAro, Испания
Вилла
Castell dAro, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 3 000 м²
Fantastic villa with sea views in one of the most prestigious and quiet urbanizations on the…
$4,23 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 3 717 м²
Уникальный и неповторимый особняк, расположенный в деноминации «С’Агаро Велл-Коста Брава» в …
$8,40 млн
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Вилла в Castell dAro, Испания
Вилла
Castell dAro, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 4 789 м²
Роскошная вилла площадью 717 м2, построенная на участке площадью 4783 м2 с впечатляющим 180-…
$3,10 млн
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Вилла в Castell dAro, Испания
Вилла
Castell dAro, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 950 м²
Хороший двухэтажный дом расположен в урбанизации Мас Ноу туристического городка Плайя де Аро…
$1,26 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Исключительно-современный дом, расположенный в центре жилого района С’Агаро, в 5 минутах ход…
$1,47 млн
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Вилла в Castell dAro, Испания
Вилла
Castell dAro, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 408 м²
Большая вилла с видом на море в городе Кастель-Плайя де Аро, на побережье Коста Брава. Эта ф…
$1,16 млн
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Вилла в Castell dAro, Испания
Вилла
Castell dAro, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 800 м²
Дом расположен в одном из самых живописных мест на побережье Коста Брава. Дом описывает уеди…
$525,267
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Вилла в Castell dAro, Испания
Вилла
Castell dAro, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 188 м²
Фантастическая вилла, расположенная в идиллическом месте на побережье Коста Брава, Кастель д…
$730,122
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 805 м²
New construction villa of 225 m2 built with a plot of 805 m2. This property is located in th…
$2,43 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 6 000 м²
Комфортабельный двухэтажный главный дом в традиционном классическом стиле, расположенный на …
$9,05 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 918 м²
Фантастическая вилла в Сагаро, по дороге из Сагаро в Сан-Фелиу-де-Гишольс. В 5 минутах ходьб…
$1,25 млн
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Параметры недвижимости в Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания

с садом
с видом на море
Недорогая
Элитная
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