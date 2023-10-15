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Дома с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания

виллы
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таунхаусы
3
32 объекта найдено
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Площадь 202 м²
Количество этажей 3
Трехуровневый дом с 4 спальнями и с великолепным видом на море, расположенный в урбанизации …
€1,09 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 5
Площадь 349 м²
Количество этажей 2
Добротный современный двухуровневый дом в престижном районе Фенальс в Плайя де Аро, в пешей…
€1,60 млн
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с садом в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 5 м²
РОСКОШНАЯ СЕМЕЙНАЯ УСАДЬБА. Занимаемая территория в 3.5 га Основной дом — 1824 м², состоит и…
Цена по запросу
Вилла 10 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 10 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 6 000 м²
Комфортабельный двухэтажный главный дом в традиционном классическом стиле, расположенный на …
€8,61 млн
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с садом в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 300 м²
Comfortable traditional classic style house, located in the denomination “Cala Sa-Conca in C…
€6,50 млн
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 3 717 м²
  Уникальный и неповторимый особняк, расположенный в деноминации «С’Агаро Велл-Коста Брава» …
€8,00 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 5
Площадь 425 м²
Количество этажей 2
Новая современная вилла с 4 спальнями, с великолепным видом на море, расположенная в престиж…
€2,20 млн
Дом 8 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 8 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 8
Площадь 435 м²
Количество этажей 2
Продается просторный дом под реконструкцию, расположенный в прекрасном зеленом тихом районе …
€495,000
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Площадь 523 м²
Количество этажей 3
Великолепный просторный дом с видом на море, расположенный в урбанизации Les Alzines в Сан Ф…
€2,00 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Площадь 374 м²
Количество этажей 3
Роскошный современный дом футуристического дизайна с бассейном и чудесным видом на море, рас…
€2,65 млн
Дом 5 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 5 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 9 м²
Массив (загородный дом) с 10 га полуровной и огороженной земли, расположенный в Сан-Фелиу-де…
€3,50 млн
Дом 5 спален с видом на море, с террасой, с садом в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 5 спален с видом на море, с террасой, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 791 м²
House on the seafront with spectacular views in Sant Feliu de Guixols, Costa Brava Exclusive…
€6,59 млн
Дом 4 спальни с видом на море, с террасой, с садом в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Дом с видом на море в Сагаро (Коста Брава), менее чем в 1 км от пляжа Сант Пол и с видом на …
€1,35 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 918 м²
Фантастическая вилла в Сагаро, по дороге из Сагаро в Сан-Фелиу-де-Гишольс. В 5 минутах ходьб…
€1,19 млн
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 4 789 м²
Роскошная вилла площадью 717 м2, построенная на участке площадью 4783 м2 с впечатляющим 180-…
€2,95 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с террасой, с садом в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 5 спален с видом на море, с террасой, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 780 м²
Detached villa between Sant Feliu de Guíxols and S’agaró. Located in a quiet urbanization on…
€650,000
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 3 000 м²
Fantastic villa with sea views in one of the most prestigious and quiet urbanizations on the…
€4,00 млн
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 432 м²
Роскошная вилла, расположенная в одной из лучших урбанизаций Сан-Фелиу-де-Гишольс в Ле Батер…
€2,45 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Площадь 234 м²
Количество этажей 2
Частный дом с 3 спальнями, бассейном и видом на море, расположенный в спокойной урбанизации …
€430,000
Дом 8 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 8 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 8
Площадь 550 м²
Количество этажей 3
Просторное поместье на большом участке земли расположено в Сан Фелиу де Гишольс, в пешеходно…
€1,15 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Площадь 467 м²
Количество этажей 2
Современный двухуровневый дом с великолепными видами на море расположен в спокойном районе С…
€1,33 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Площадь 624 м²
Количество этажей 2
Комфортабельная вилла находится в элитной охраняемой урбанизации Ла Гавина в Сагаро (S’Agaró…
€3,50 млн
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Площадь 740 м²
Количество этажей 2
Вилла после генерального ремонта, с видом на море, расположена в престижной урбанизации горо…
€650,000
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Площадь 642 м²
Количество этажей 3
Респектабельный дом с видом на море для большой семьи, расположенный в пешей доступности от …
€2,40 млн
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Площадь 1 094 м²
Количество этажей 3
Отличный трехуровневый дом в одном из лучших районов Плайя де Аро – Торре Боска, в пешей дос…
€1,65 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Площадь 295 м²
Количество этажей 2
Классическая вилла с панорамным видом на море в престижной урбанизации Мас Ноу в Плайя де Ар…
€795,000
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Площадь 310 м²
Количество этажей 4
Четырехэтажный дом с видом на море, который может быть реконструирован в соответствии с ваши…
€850,000
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 6
Площадь 644 м²
Количество этажей 2
Современная вилла с панорамным видом на море расположена в урбанизации Мас Ноу города Плайя …
€3,55 млн
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Площадь 409 м²
Количество этажей 3
Уютная новая вилла в резиденции Кан-Семи, Плайя де Аро, Коста Брава, Испания. Участок: 1697…
€1,30 млн
Дом 6 спален с кондиционером, с видом на море, с гаражом в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 6 спален с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 6
Площадь 500 м²
Прекрасный дом на первой линии с прямым выходом на пляж расположен в Сагаро, Коста Брава, И…
€9,50 млн
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