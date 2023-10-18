Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Коммерческая
  4. Картахена
  5. Рестораны, кафе

Кафе и рестораны в Картахена, Испания

коммерческая недвижимость
3
Ресторан, кафе В архив
Очистить
1 объект найдено
Ресторан, кафе с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Картахена, Испания
Ресторан, кафе с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Картахена, Испания
Площадь 110 м²
Этаж 1
Недавно Отремонтированный Бар и Ресторан в Туристической Зоне Картахены в Мурсии Ресторан ра…
€480,000
Realting.com
Перейти