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Земельные участки в Campo de Gibraltar, Испания

5 объектов найдено
Земельные участки с Residencial в Тарифа, Испания
Земельные участки с Residencial
Тарифа, Испания
Площадь 815 м²
€309,000
Земельные участки в Тарифа, Испания
Земельные участки
Тарифа, Испания
€100,000
Земельные участки с водоснабжением в El Cuarton, Испания
Земельные участки с водоснабжением
El Cuarton, Испания
Площадь 100 м²
€206,000
Земельные участки с Residencial, с Prime line of the beach в Campo de Gibraltar, Испания
Земельные участки с Residencial, с Prime line of the beach
Campo de Gibraltar, Испания
Площадь 15 м²
€18,000
Земельные участки 6 спален с видом на море, с гаражом, с видом на горы в San Roque, Испания
Земельные участки 6 спален с видом на море, с гаражом, с видом на горы
San Roque, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 314 м²
На улице Маравильяс, в самой высокой точке в ​​La Reserva de Sotogrande, рядом с натуральной…
€1,000,000
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