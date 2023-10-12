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Шале в Кальпе, Испания

Шале В архив
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1 объект найдено
Шале 2 спальни в Кальпе, Испания
Шале 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Представляем элегантный односемейный дом в самом сердце Кальпе, всего в 15 минутах ходьбы от…
€699,000
Realting.com
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