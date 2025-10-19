Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Кадис
  4. Жилая
  5. Дуплекс
  6. Вид на море

Дуплексы у моря в Кадисе, Испания

Дуплекс Удалить
Очистить
1 объект найдено
Дуплекс 5 комнат в San Roque, Испания
Дуплекс 5 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Количество этажей 3
Удивительные квартиры с видом на море и поле для гольфа в Ла-Алькаидеса, Кадис Новый комплек…
$752,212
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Кадисе, Испания

с террасой
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти