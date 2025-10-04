Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Кадис
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Кадисе, Испания

коммерческая недвижимость
11
2 объекта найдено
Отель 4 986 м² в Olvera, Испания
Отель 4 986 м²
Olvera, Испания
Площадь 4 986 м²
Этаж 3/3
A rare chance to acquire a fully operational hotel in Olvera, one of the most picturesque “P…
$8,79 млн
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Отель 160 м² в Тарифа, Испания
Отель 160 м²
Тарифа, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 160 м²
Located on the ground floor of the Parque Feria building is this Hostel Boutique. Count with…
$488,138
