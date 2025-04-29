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Виллы в Бургосе, Испания

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1 объект найдено
Вилла в Бургос, Испания
Вилла
Бургос, Испания
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Предлагается к продаже просторный, двухэтажный, жилой дом, в замечательном селе с чистейши…
$251,910
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Параметры недвижимости в Бургосе, Испания

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