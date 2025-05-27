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Квартиры в Бургосе, Испания

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3 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Бургос, Испания
Квартира 1 спальня
Бургос, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 6
Предлагается на продажу двухкомнатный апартамент в комплексе «Central Park», расположенном в…
$182,350
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Квартира 1 спальня в Бургос, Испания
Квартира 1 спальня
Бургос, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 5
Продается двухкомнатная квартира с видом на море в 250 м от пляжа в Сарафово. Просторный и…
$110,550
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Квартира 3 спальни в Бургос, Испания
Квартира 3 спальни
Бургос, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Предлагаем к покупке апартамент с тремя спальнями в комплексе «Central Park» в крупном черно…
$501,463
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Параметры недвижимости в Бургосе, Испания

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