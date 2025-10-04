Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Bejar
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Bejar, Испания

1 объект найдено
Коммерческое помещение 4 084 м² в Bejar, Испания
Коммерческое помещение 4 084 м²
Bejar, Испания
Площадь 4 084 м²
Возможность приобрести коммерческое помещение, расположенное в городе Бехар (Саламанка) с бо…
$2,85 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти