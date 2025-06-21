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Бунгало в Барселоне, Испания

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1 объект найдено
Бунгало 8 комнат в Sant Andreu de Llavaneres, Испания
Бунгало 8 комнат
Sant Andreu de Llavaneres, Испания
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 675 м²
Элегантная вилла в Сан-Андреу-де-Льяванерес, рядом с природой и морем Сан-Андреу-де-Льяванер…
$4,52 млн
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